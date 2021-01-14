Son dakika... Altın ve petrol fiyatları yatay

Son dakika ekonomi haberine göre ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacakları konuşmalara kilitlenmiş olan küresel emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacakları konuşmalara kilitlenmiş olan küresel emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Piyasalarda Biden'ın konuşmasında, daha önce de ip uçlarını verdiği trilyonlarca dolarlık yeni bir yardım paketine ilişkin neler söyleyeceği merak ediliyor.

Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında Fed'in yürütmekte olduğu varlık alım programının geleceğine ve faiz artışlarının ne zaman başlayabileceğine ilişkin ipuçları arayacak.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 55.49 dolar,Batı Teksas yüzde 0.45 düşüşle 52.59 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,850.44 dolar,gümüş yüzde 0.71 artışla 25.42 dolar,bakır yüzde 0.34 düşüşle 7,971.00 dolar,platin yüzde 1.20 artışla 1,113.36 dolar,paladyum yüzde 0.33 düşüşle 2,391.36 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 438 liraya, çeyrek altın 725 liraya, Cumhuriyet altını da 2,890 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in "Altının gözü Powell'ın sözlerinde olacak" analizinde, "Altın satış yönlü seyrine bir günlük ara verdikten sonra dün tekrardan kırmızıya dönerek aşağı yönlü rallisine devam etmiş oldu" denildi ve eklendi: "Yoğun gündem arasında altın satıcılı seyir izlerken, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunma çabasını da sürdürüyor. Dünkü seansa 1854 dolar/onstan başlayan sarı maden, seans boyu dar bir bant içerisindeki hareketiyle dikkat çekti. "Donald Trump'ın azlinin oylandığı tasarı, Temsilciler meclisinin çoğunluğunun kabulüyle geçti. Bundan sonraki süreçte Senato oylaması beklenirken, piyasaların tepkisi kısıtlı kaldı. Diğer taraftan ABD 10 yıllıklarında dünkü seansta geri çekilme yaşansa da altın üzerindeki baskı henüz kalkmış değil. "Şimdilerde ise Fed'in tahvil alım programına beklenenden hızlı son vereceği tartışması başlamış durumda. Bu tartışma altının üzerinde yeni bir baskı unsuru olarak öne çıkarken, Jerome Powell'in bugün yapacağı açıklamada netlik kazanacaktır."Diğer taraftan Yeni Başkan Joe Biden'ın açıklayacağı teşvik paketiyse piyasaların dikkatle beklediği bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında altın, 1845 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki kıyasla yüzde 0.5 kazanç elde etmiş oldu. "Gümüş de altınla benzer gelişmelerden yön bulmaya çalışırken, altına kıyasla düşüşü biraz daha sert oldu. Dünkü seansa 25.50 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, seansı 25.21 dolar/ons seviyesinde tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu. "Sert düşüşünün ardından iki seansta bütün kayıplarını toparlayan platin, dünkü seansta 1100 dolar/ons seviyesinin üzerine döndü. Seansı 1103 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 2.5 kazancı hanesine yazmış oldu. "2397 dolar/ons seviyesinden güne başlayan paladyum, seansı 2393 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.2 kayıpla dünü tamamlamış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından düşük işlemli seanslar devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1885 kg altın, 1899 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı