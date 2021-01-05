Son dakika... Altın ve petrol fiyatları düştü

Son dakika haberi: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Pazartesi günü yapılan toplantısından, Şubat ayı için üretim düzeyine ilişkin bir karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Pazartesi günü yapılan toplantısından, Şubat ayı için üretim düzeyine ilişkin bir karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları geriledi. Brent 51 doların altını gördükten sonra bu düzeyin hemen üzerine dönerken, Batı Teksas hampatrolünün varil fiyatı da 47 dolar düzeyine indi. OPEC+ grubunun Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını alınmıştı.

Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da 1,940 doların altına çekildi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.67 artışla 51.01 dolar,Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 47.81 dolar,altın yüzde 0.20 düşüşle 1,939.96 dolar,gümüş yüzde 0.03 düşüşle 27.26 dolar,bakır yüzde 1.32 artışla 7,856.00 dolar,platin yüzde 0.42 düşüşle 1,065.58 dolar,paladyum yüzde 0.13 artışla 2,385.44 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,046 liraya yükseldi.Ünlü&Co analizinde, altının kazanımlarını koruduğunun altı çizilerek, şöyle denildi: "Dolar endeksi üzerindeki baskının devam etmesiyle dolar endeksinin Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyelere gerilemiş olması değerli metallerin yıla güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. "Öyle ki, altının ons fiyatı teknik açıdan önemli bir nokta olarak gördüğümüz 1,910 doları aşmış durumda. Bu seviyenin üzerine kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin korunacağını tahmin ediyoruz. "Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yukarıda 1,965 dolar seviyesini ise ilk hedef olarak görüyoruz. "Öte yandan, bugün Georgia'daki seçimi Demokratların önde bitirmesi durumunda dolar üzerinde artması muhtemel baskının da altın fiyatlarını desteklemesini bekleriz."Ahlatcı Yatırım'ın analizinde de, "Yılın son işlem gününde 2021 yıla ilişkin beklentilerin ve aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser hissiyatın talebi desteklemesi, Brent Petrol'ün günü 51.71 dolar seviyesinde sonlandırmasına neden olmuştu. Haftanın ilk işlem gününde ise dikkatler üretim artırımlarıyla ilgili kararın çıkacağı OPEC+ toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken, gün içerisinde 53 dolar üzerini test eden Brent Petrol'ün kazançlarını geri vererek kayıplarını derinleştirdiği takip edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı