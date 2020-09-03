Son dakika! Altın ve gümüş dışta düştü, içte yükseldi Son dakika haberine göre Altın ve gümüş fiyatları, doların güç kazanmasıyla uluslararası piyasalarda düşerken, iç piyasada yükseldi.

Altın ve gümüş fiyatları, doların güç kazanmasıyla uluslararası piyasalarda düşerken, iç piyasada yükseldi. ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altının ons fiyatı 1,930 - 1,940 dolar arasında hareket ederken, gümüşün ons fiyatı da 28 doların altına geriledi. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD hampetrol stoklarındaki düşüşün 9.4 milyon varil ile beklenenden yüksek açıklamasına karşın, benzin talebinde de önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerin etkisiyle uzun süredir ilk kez 45 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 44.46 dolar,Batı Teksas yüzde 0.52 düşüşle 41.37 dolar,altın yüzde 0.39 düşüşle 1,935.53 dolar,gümüş yüzde 1.19 düşüşle 27.13 dolar,bakır yüzde 0.07 artışla 6,687.50 dolar,platin yüzde 0.45 düşüşle 905.19 dolar,paladyum yüzde 5.69 düşüşle 2,375.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 464 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,039 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetli madenlerin tamamının ekside olduğuna işaret edilerek şöyle denildi: "Dün gelen aşı ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD hampetrol stoklarındaki düşüşün 9.4 milyon varil ile beklenenden yüksek açıklamasına karşın, benzin talebinde de önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerin etkisiyle uzun süredir ilk kez 45 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 44.46 dolar,Batı Teksas yüzde 0.52 düşüşle 41.37 dolar,altın yüzde 0.39 düşüşle 1,935.53 dolar,gümüş yüzde 1.19 düşüşle 27.13 dolar,bakır yüzde 0.07 artışla 6,687.50 dolar,platin yüzde 0.45 düşüşle 905.19 dolar,paladyum yüzde 5.69 düşüşle 2,375.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 464 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,039 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetli madenlerin tamamının ekside olduğuna işaret edilerek şöyle denildi: "Dün gelen aşı haberler i sonrası piyasalardaki risk iştahı artarken, güvenli liman olma özelliği olan altın, satıcılı bir günü geride bıraktı. "Seansa 1,970 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu satıcılı bir seyir içerisinde hareket etti. "Dünün kritik gelişmesi, ABD Hastalık Önleme Merkezi'nin Ekim ayının sonuna kadar aşı dağıtılmaya başlanabileceğine dair sağlık kuruluşlarına bildirim göndermesi oldu. "Bu haber akışı ABD hisse senedi piyasasına yeni bir rekor getirirken, altına sert satış getirmiş oldu. "Altın dünkü seansta 1,932 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek günün en düşük seviyesini kaydederken, seans sonunda 1,942 dolar/onstan dengelendi ve önceki güne kıyasla yüzde 1.4 kaybı hanesine yazdı."Gümüş de benzer şekilde satıcılı geçirdiği bir günü geride bırakırken, kayıpları altına kıyasla fazla olduğu bir seansı yaşadı. "28.12 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, seans boyu satış yönlü bir trend içerisinde hareket ederek 27.43 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.4 kayıpla seansı tamamladı."Platin, dünkü seansta 900 dolar/ons desteğinin altını test etmesinin yanı sıra, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Dünkü seansı 908 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 4.0 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum ise günü kırmızıda kapatmaktan kaçamayarak, diğer kıymetlilere ayak uydurmuş oldu. 2,280 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, 2244 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 1.6 kaybı hanesine yazdı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,664 kg altın, 4,400 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA