Son dakika... Altın sert düştü, petrol yükseldi
Son dakika haberine göre Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,942 dolara kadar inerken, aynı nedenlerle petrol fiyatları yükseldi.
11.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:20
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,942 dolara kadar inerken, aynı nedenlerle petrol fiyatları yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk Covid-19 aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.Analistlere göre, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçtiler.Değerli metal yatırımcıları aynı zamanda Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunun açıklanması sonrası gelişmelere de odaklandı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.80 artışla 45.32 dolar,Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 42.45 dolar,altın yüzde 4.20 düşüşle 1,942.42 dolar,gümüş yüzde 7.31 düşüşle 26.99 dolar,bakır yüzde 2.63 artışla 6,401.00 dolar,platin yüzde 4.20 düşüşle 945.69 dolar,paladyum yüzde 4.58 düşüşle 2,122.61 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 454 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 2,998 liraya geriledi.Yatırımcılarda, Covid-19 aşısının ve etkin bir tedavinin kısa sürede uygulanmaya başlanacağına ilişkin iyimserliğin yayılmasıyla, petrol fiyatları yeniden yönünü yukarıya çevirdi.Aralarında Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın bulunduğu 70 ülkenin, aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte kitle aşılamaları yapmak üzere Covax adlı oluşumda bir araya geldikleri açıklandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın ilk Covid-19 aşısının ülkesinde tescillendiğini duyurdu.Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.Bu gelişmelerle Eylül teslimi Batı Teksas hafif petrolü yüzde 1.32 birden yükselerek 42.54 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 artışla 45.45 dolara tırmandı.
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Kaynak: DHA