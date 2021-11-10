Altın neden arttı? Son dakika altın neden yükseldi? Altın, dolar, euro neden yükseliyor?

Son dakika altın neden yükseldi? sorusu ekonomi dünyasında araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte doların tarihi zirveyi görmesinin ardından merak edilen soruların yanıtını sizin için derledik.

SON DAKİKA ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.9'luk beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'deki Dolar ve altın fiyatları peş peşe tarihi zirvelerini gördü.

DOLAR TARİHİ ZİRVESİNDE

Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün içerisinde 9,87'yi test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 11,40 seviyesini görerek rekor kırdı.

DOLAR 2021'DE YÜZDE 33 YÜKSELDİ

Dolar/TL 2021 yılına ise 7.38'den başlamıştı. 2021 genelindeki yükselişi yüzde 33'ü buldu.

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