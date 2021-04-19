Son dakika... Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü
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Son dakika... Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü

Son dakika... Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Petrol fiyatları, dünya genelinde artan koronavirüs vakaların ardından salgını yavaşlatacak daha sert önlemler alınacağı ve bu nedenle ekonomide oluşacak tahribatın talebi zayıflatacağı endişesiyle geriledi.

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Petrol fiyatları, dünya genelinde artan koronavirüs vakaların ardından salgını yavaşlatacak daha sert önlemler alınacağı ve bu nedenle ekonomide oluşacak tahribatın talebi zayıflatacağı endişesiyle geriledi. Brent petrol geçen hafta yükseldiği 67 dolardan yeni haftanın ilk işlemlerinde 66 dolara, Batı Teksas ham petrolü de geçen hafta yükseldiği 63 dolardan, 62 dolara geriledi. Buna karşılık, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün desteğindeki altın ise yeni haftaya, 1,770 doların da üzerine yükselerek başladı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.23 düşüşle 66.09 dolar,Batı Teksas yüzde 0.25 düşüşle 62.96 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,778.38 dolar,gümüş yüzde 0.53 düşüşle 25.82 dolar,bakır yüzde 1.37 düşüşle 9.182.00 dolar,platin yüzde 0.47 artışla 1,210.34 dolar,paladyum yüzde 0.16 artışla 2,782.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altının tahvil faizlerinden güç almayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1777 dolar seviyesi  yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki zayıf seyrini  sürdürmesi ve tahvil faizlerindeki gerileme ons altına güç vermeye  devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan değerli metal  yeni haftaya yükselişle başladı. Bu sabah Dolar Endeksi 91.63, ABD 10  yıllıkları yüzde 1.57 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda  açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerinin ne  yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri  domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli."İntegral Yatırım'ın petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde de, petrolün Covid-19 vaka sayılarına odaklandığı belirtilerek, şöyle devam edildi: "Petrol fiyatları, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde vaka  sayılarının hala artıyor olması nedeniyle yükselişini sürdürmekte  zorlanıyor. Artan vaka sayıları ülkelerin yeni seyahat kısıtlamalarını  gündeme getirmesine neden oluyor... Küresel vaka sayılarındaki artışa rağmen, ekonomik verilerin iyileşme  göstermesi ve dolar endeksinin 92 seviyesi altında seyrini sürdürmesi  petrol fiyatlarını destekliyor. Bugün petrol piyasasında harekete  neden olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. Salgının seyri, aşı  uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili  gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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