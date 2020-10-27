Son dakika altın fiyatları : Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın fiyatları 27 Ekim 2020
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Son dakika altın fiyatları : Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın fiyatları 27 Ekim 2020

27.10.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:19
Son dakika altın fiyatları : Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın fiyatları 27 Ekim 2020

Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Peki, son altın alış fiyatı ne kadar? Altın satış fiyatı ne kadar? Altın alış satış hesaplama ve tam altın fiyatları haberimizin içinde yer alıyor. Ekonomi dünyasının en çok konuşulan konularından olan altın fiyatları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi?

Altın fiyatları, ekonomi dünyasının merak edilen konusu haline geldi. Rekor seviyelere gelen altın hakkında gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi gibi araştırmalar yapılıyor. İşte Güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

26 Ekim Pazartesi 15.00 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Altın Ons: 1903

Altın Gram: 498,0

Çeyrek Altın: 796,2

Yarım Altın: 1592,5

Tam Altın: 3184,9

Son dakika altın fiyatları : Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın fiyatları 27 Ekim 2020

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ALIŞ SATIŞ HESAPLAMA

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