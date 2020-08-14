Son Dakika | Altın 1,950 dolarda, Brent 45 dolarda Son dakika ekonomi haberi: Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla 1,950 dolara yükselen altın bu düzeyde, Brent petrolün varil fiyatı da 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla 1,950 dolara yükselen altın bu düzeyde, Brent petrolün varil fiyatı da 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.

Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altın "mütevazı şekilde" yükselirken, gümüşün "sıçradığınna" dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Hafta sonuna yaklaşırken, kıymetliler yüzlerini tekrar yukarı döndüler. Altın 1,920 dolar/ons dolayında seansa başlayarak hızlıca 1,925 – 1,950 dolar/ons bandına yerleşti."ABD'den açıklanan işsizlik başvurularında 1.0 milyon üzerindeki beklentiye karşılık, bunun altında açıklanan rakamlarla borsalara yönelen bazı yatırımcılar olsa da, altın da kendin tercih eden yatırımcılarla 1,966 dolar/onsa kadar uzandı. "Kapanışı 1,953.55 dolar/onstan yapan kıymetli, günlük bazda yüzde 1.9 kazandırdı."Gümüş, seansa daha agresif başlayarak hızla 26 dolar/ons üzerine çıktı. Seans sonuna doğru hızını artıran gümüş 27.70 ile günün en iyi fiyatını kaydederken, günlük bazda yatırımcısına yüzde 7.6 kazandırdı. "Birçok bireysel yatırımcının da son zamanda dikkatini çeken gümüş, son dönemde yatırımcılarını oldukça sevindirdi."Fiyatlardaki düzeltmelere rağmen, altın ve gümüş bu yıl içinde en iyi performans gösteren emtialar içinde. "Özellikle negatif getiri seviyelerinden ve pandemiyle savaş hususunda getirilen desteklere, yatırımcı psikolojisinin de eklenmesiyle altın hızla 2,000 dolar/ons aşarken, gümüş ve diğer kıymetliler de trend içine girdiler."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 45.87 dolar,Batı Teksas yüzde 0.19 düşüşle 42.55 dolar,altın yüzde 0.35 düşüşle 1,946.82 dolar,gümüş yüzde 2.60 düşüşle 26.77 dolar,bakır yüzde 2.56 düşüşle 6,270.00 dolar,platin yüzde 0.34 artışla 963.87 dolar,paladyum yüzde 0.46 düşüşle 2,160.71 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,203 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA