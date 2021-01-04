Son Dakika | Altın 1,940 doları aştı, petrol düştü

Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle tırmanışını sürdüren amtının ons fiyatı 1,940 doları da aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi gelen açıklamaların etkisiyle 53.33 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, yeni kısıtlamaların etkisiyle 52 dolara döndü.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Bakanlar Ortak İzleme Komitesi'nin (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısı bugün düzenleniyor. OPEC+ Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını almıştı. Bugünkü toplantıdan Şubat üretim düzeyine ilişkin karar bekleniyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.68 artışla 52.07 dolar,Batı Teksas yüzde 0.06 artışla 48.63 dolar,altın yüzde 2.25 artışla 1,940.30 dolar,gümüş yüzde 4.02 artışla 27.45 dolar,bakır yüzde 0.84 düşüşle 7,753.50 dolar,platin yüzde 5.01 artışla 1,124.49 dolar,paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,452.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 761 liraya, Cumhuriyet altını da 3,029 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, kıymitli madenlerin "kazançlı bir yılı geride bıraktığıkları"nın altı çizilerek, şöyle denildi: "Zorlu geçen bir yılın ardından geçtiğimiz haftayla beraber 2020 yılı tamamlanarak, yeni yıla başlamış bulunuyoruz. ABD'nin İranlı komutanı vurmasından, Başkan Trump'ın azil tartışmasına, ABD-Çin ticaret anlaşmasından, Brexit sürecine derken bir de üstüne üstelik Virüs salgının yaşanmasıyla piyasalar oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Yılın neredeyse tamamına yayılmış olan virüse dair gelişmeler piyasaların odağındaydı. Pandeminin gölgesinde yön bulmaya çalışan piyasalar, merkez bankası ve hükümetlerin desteklemesiyle pozitif bir yılı geride bıraktı. Altın da 2075 dolar/ons seviyesinde rekor tazeleyerek, pozitifliğiyle öne çıktı. 1517 dolar/onstan başladığı yılı, 1898 dolar/onstan tamamlayan altın yılı yüzde 25 kazançla tamamlamış oldu. "Gümüş ise yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin açısından pozitif bir yıl geride kalmış olsa da, kazancı diğer kıymetli madenlere kıyasla düşük kaldı. 1083 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, son dört yılın en yüksek seviyesini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. 1073 dolar/onstan yılı tamamlayan platin önceki yıla kıyasla yüzde 11 kazancı hanesine yazarak yılı tamamladı."Paladyum rekor seviyeler kaydederek başladığı 2020 yılını rekorla tamamlayamasa da, diğer kıymetliler gibi yılı yeşilde kapatmayı başardı. Yılı 2445 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum önceki yıla kıyasla hanesine yüzde 25 kazanç yazdığı bir yılı geride bıraktı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı