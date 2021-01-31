Son dakika... Altekma'dan pasör transferi
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Son dakika... Altekma'dan pasör transferi

31.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:00
Son dakika... Altekma'dan pasör transferi

Son dakika haber: AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan pasör Muhammed Kaya ile anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan pasör Muhammed Kaya ile anlaştı. Arkasspor altayapısından yetişen 5 yılı A takımda olmak üzere 11 yıl Arkas formasını terleten Muhammed, bir dönem Bornova Anadolu Lisesi Spor'da da görev almıştı. Sezon başında Bursa ekibine giden 26 yaşındaki voleybolcu, yarım sezon İzmir'den ayrı kalabildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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