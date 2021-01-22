Son dakika: Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti

22.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:26
Son dakika: Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Zeki Yıldırım'ın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Antalyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki Zeki Yıldırım, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'te de forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Jose Sosa Arda Turan Serdar Aziz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:28:46. #1.15#
title