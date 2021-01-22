Son dakika: Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Zeki Yıldırım'ın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Antalyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki Zeki Yıldırım, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'te de forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz