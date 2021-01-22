Son dakika: Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti
22.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:26
Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Zeki Yıldırım'ın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Antalyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki Zeki Yıldırım, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'te de forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz