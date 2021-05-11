Son dakika! Altay Play-Off'ta bu defa kararlı
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Son dakika! Altay Play-Off'ta bu defa kararlı

Son dakika! Altay Play-Off'ta bu defa kararlı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre TFF 1'inci Lig'de daha önce 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 defa Play-Off oynamasına rağmen finallerden 1 kez bile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremeyen Altay, bu sefer şeytanın bacağını kırmak istiyor.

TFF 1'inci Lig'de daha önce 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 defa Play-Off oynamasına rağmen finallerden 1 kez bile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremeyen Altay, bu sefer şeytanın bacağını kırmak istiyor. 2000-01'de Antalya'da yapılan Play-Off'larda çeyrek finalde seri penaltılarla Kombassan Konyaspor'u eleyen siyah-beyazlılar, yarı finalde Sakaryaspor'a 2-1 kaybederek elendi. İzmir temsilcisi 2005-06'da Ankara'daki Play-Off serüveninde Orduspor'u 1-0 yenerek finale yükselirken, finalde Sakaryaspor'a 4-1 mağlup olarak Süper Lig'in kapısından döndü.

Altay, 2006-07'de yine Başkent'te Malatyaspor'u yarı finalde 1-0'lık skorla geçmesine rağmen finalde Kasımpaşa karşısında hüsran yaşadı. Siyah-beyazlılar normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona eren karşılaşmada penaltılarla 7-6 rakibine boyun eğdi. 2008-09'da Ankara'da yarı finalde Kasımpaşa'ya bir kez daha penaltılarla 5-3 kaybeden İzmir ekibi, 2009-10'da İstanbul'da yapılan Play-Off yükselme grubu maçlarında Konyaspor'a final gibi son maçta yenilip kıl payı 2'nci sırayı alarak Süper Lig'i ıskaladı. Bu sezon 6'ncı kez Play-Off'a kalmayı başaran Altay, yarı finalde İstanbulspor'u eleyerek önce finale sonra 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak istiyor.

3'ÜNCÜ LİG'DE YÜZÜ GÜLDÜ

TFF 1'inci Lig'deki 5 Play-Off macerasında hüsran yaşayan Altay'ın 3'üncü Lig Play-Off'unda ise yüzü güldü. Siyah-beyazlılar, 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de yarı finalde deplasmanda 2-0 yenildiği Çorumspor'u evinde 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. İzmir temsilcisi Antalya'da yapılan final maçında Kocaelispor'u seri penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek 2'nci Lig'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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