Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı
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Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altay, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Mısır'ın Al Gouna takımında forma giyen ön libero Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, serbest statüdeki 26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu İzmir'e getirerek 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serge Arnaud Aka'yı Galatasaray ve Beşiktaş'ın da takip etti iddia edilmişti. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla Fildişi Sahili Milli Takımı'na da seçilen Aka, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta forma giyerken bu maçlarda 2052 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

Transferde hızlı bir dönem geçiren Altay, Aka ile birlikte 6. transferini açıklamış oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Thaciano, Eric Bjönkander, Karamoko Bamba, Ceyhun Gülselam ve Martin Rodriguez'i kadrosuna katmıştı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı
Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı
Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı
Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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