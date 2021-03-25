Son Dakika | Altay'da Poko aranıyor
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Son Dakika | Altay'da Poko aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Son Dakika | Altay'da Poko aranıyor

Son dakika haber: Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın ara transfer döneminde Göztepe'deki sözleşmesi feshedildikten sonra transfer ettiği Andre Poko, bir kez bile kadroya giremedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın ara transfer döneminde Göztepe'deki sözleşmesi feshedildikten sonra transfer ettiği Andre Poko, bir kez bile kadroya giremedi.

Tecrübeli futbolcu henüz kendi kulübünde oynayamadan ülkesinin milli takımına gitti. Poko'nun milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Gabon Milli Takımı'na katıldığını belirten teknik direktör Osman Özköylü, "Poko ligin ilk yarısını çok az süre bularak geçirmiş, Kasım ayından beri idman yapmamış bir oyuncu. Fiziksel eksiğini gidermek için çalışıyoruz. Ekstra antrenmanlar yapıyor. Özveriyle çok çalışıyor. Daha iyi duruma geliyor ama eksikleri var. Şu an için oynayan yabancı oyuncularımız oldukça iyi. Yabancı kontenjanı da ona şans vermemizi engelliyor" dedi.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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