Son dakika! Altay'da Cocalic kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Altay'da Cocalic kaldı

11.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:41
Son dakika! Altay'da Cocalic kaldı

Son dakika haberler... TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsiz olan Edin Cocalic'in kadroda tutulmasına karar verildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsiz olan Edin Cocalic'in kadroda tutulmasına karar verildi. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak stoper, ilk devrede ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Antalya kampına katılan Cocalic, ikinci yarıda daha fazla görev almak için teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne girmeye çalışacak.

Şimdiye kadar forvet Gnanduillet, sol kanat Amorim, orta saha oyuncusu Putsila, ön libero Blagojevic ve kaleci Burak'la yollarını ayıran İzmir ekibinde, yeni bir ayrılığın gündemde olmadığı belirtildi. Ara transfer görüşmelerini sürdüren Altay'da Göztepe'den ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren forvet Deniz Kadah ile Gaziantep FK'dan ayrılan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu'nun bugün kampa katılması bekleniyor.Öte yandan Hollanda'da Mason ismini koyduğu oğlunu kucağına alan Leandro Kappel'in de izninin bittiği ve takıma katılacağı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Ersun Yanal Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Altay'da Cocalic kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:41:43. #1.14#
title