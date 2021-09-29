Son dakika... Altay Bayındır: Sahada elimizden geleni kazanmak için yapacağız

"Hem mental hem de fiziksel olarak yoğun bir maratondan geçiyoruz"

"Olumsuz giden bir şeyden sonra herkes konuşup yorum yapabiliyor"

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada rakibine çalım atmayı deneyerek topu kaptırmasının hatırlatılması üzerine ise milli kaleci, "Saha içinde kararlar veren oyuncunun kendisidir. Sahada zaten hoca da oyuncu oluyor. Her şeyin kararını veren oyuncu oluyor, o benim kararımdı. O hareketi yapsaydım şimdi bunlar konuşuluyor olmazdı ama futbol bu. Olumsuz giden bir şeyden sonra herkes konuşup yorum yapabiliyor. Dünya çapında birçok kişinin yapmayacağını düşündüğümüz, saçma sapan hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden önümüze bakacağız. Hataların yer edinmediği bir camiada oynuyoruz. O yüzden en iyi yanı da ders çıkarmak oluyor. Biz de bunu yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.