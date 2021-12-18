Son Dakika | Altay ateşle oynuyor

SPOR Toto Süper Lig'de 17'nci haftanın açılış maçında deplasmanda GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelen Altay rakibine 3-1 yenilerek camiayı endişelendirdi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 10 maça çıkaran siyah-beyazlılar düşme potasına iyice yaklaştı. Son olarak 7'nci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yenen siyah-beyazlılar o tarihten sonra oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kaybederek sadece 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon 38 yıl aradan sonra teknik direktör olarak döndüğü Altay'ı Play-Off'lardan Süper Lig'e taşıyan, bu sezon kötü gidişe engel olamayan teknik direktör Mustafa Denizli'ye ise taraftarlar sahip çıktı. Siyah-beyazlı futbolseverler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla deneyimli teknik adamın yanında oldukları mesajını verdi.

DENİZLİ: TABLOYU DÜZELTECEĞİZ

Altay, hafta içinde teknik patronunun adını taşıyan yeni evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ikinci sınavında lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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