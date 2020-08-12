Son dakika! Altay, Armand Gnanduillet'i transfer etti Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı.

Altay Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Gnanduillet, kendisini Altaylı yapan imzayı kulüp asbaşkanı Barış Ekmekçioğlu ve profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok ile attı.

Kaynak: AA