Son dakika! Altay, Armand Gnanduillet'i transfer etti
Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı.
12.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:30
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı.
Altay Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Gnanduillet, kendisini Altaylı yapan imzayı kulüp asbaşkanı Barış Ekmekçioğlu ve profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok ile attı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA