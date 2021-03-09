Son dakika! Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı'ndan Kosova'da 5 madalya
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Son dakika! Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı'ndan Kosova'da 5 madalya

09.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:36
Son dakika! Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı'ndan Kosova'da 5 madalya

Son dakika spor haberine göre Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı, Kosova'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Slalom Yarışları'nda 1 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı, Kosova'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Slalom Yarışları'nda 1 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışların büyük slalom 14 yaş altı kategorisinde kızlarda Ayla Sarafin Onal Lang altın, erkeklerde Roy Kalomiti gümüş madalya kazanırken, slalom kızlar 14 yaş altında Alya Çetintaş, 16 yaş altında Serra Kur Kartal ve erkekler 14 yaş altında Roy Kalomiti gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, antrenörlüğünü Muhammet Ayaz ile Kenan Yıldız'ın yaptığı milli takımı elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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