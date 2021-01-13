Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısı yaptırmanın toplumsal bir görev olduğunu söyledi
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Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısı yaptırmanın toplumsal bir görev olduğunu söyledi

13.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:05
Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısı yaptırmanın toplumsal bir görev olduğunu söyledi

Edinilen son dakika haberine göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı eleştirileri konusunda hükümetin tutumunu savundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı eleştirileri konusunda hükümetin tutumunu savundu.

Spahn, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Tarihimizdeki bu en büyük aşılama kampanyasına katılmak toplumsal bir görevdir." dedi.

Hükümete "yeterince aşı siparişi vermediği" konusunda yöneltilen eleştirileri hatırlatan ve Avrupa Birliği ile beraber hareket edilmesinin doğru ifade eden Spahn, "Alman ekonomisinin açık iç sınırlara ve malların serbest dolaşımına ihtiyacı var. Tek tek ulusların değil, tüm Avrupa'nın beraber aşılanması aynı zamanda ekonomik bir nedendir. Hiçbir ülke, hiçbir parti, hiçbir hükümet bu virüsü yenemez. Sadece beraber bunun üstesinden gelinebilir." diye konuştu.

Spahn, Kovid-19 aşısının tünelin sonundaki ışığın görülmesine yardımcı olduğunu dile getirerek, "Aşının bu kadar kısa sürede bulunması bir başarıdır. Hem de Almanya'nın bir başarısıdır. Uğur Şahin ve ekibi dünyaya umut oldular. Bundan dolayı gururluyuz. Ancak aşı olunursa bu virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Herkes için yeterince aşı tedarik edileceğini vurgulayan Spahn, ülkedeki herkese yaz aylarına kadar aşı olma imkanı sunacaklarını kaydetti.

Spahn, aşının zorunlu olmayacağını yineleyerek, hükümet olarak aşı olmak istemeyenleri ikna etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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