Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri 'büyük şans' görüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri "büyük şans" görüyor

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, göçmenlerin, Almanya'nın refahına büyük katkı sağladığını ve onları "büyük bir şans" olarak gördüğünü söyledi.

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, göçmenlerin, Almanya'nın refahına büyük katkı sağladığını ve onları "büyük bir şans" olarak gördüğünü söyledi.

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerle ilgili yapılan son anketlerde yüzde 25 oy oranıyla birinci parti olarak gösterilen SPD'nin şansölye adayı Scholz, Köln'deki Ehrenfeld Belediyesi binasında gençlerle buluştu.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, bazı kesimler kabul etmese de Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna vurgu yaptı.

Göçmenlerin, ülkeleri için "büyük şans" olduğunu ifade eden Scholz, Almanya'nın geçtiğimiz yıllarda ABD ve Kanada'dan fazla göç aldığına işaret etti.

Scholz, "Almanya'nın son yıllarda büyük göç alması dikkate alınması gereken bir şey. Ülkemize göç edenler, Almanya'nın refahına büyük katkıda bulundular. Öncelikle bu gerçeği ve bundan büyük fayda sağladığımızı kabul etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Göçü ülkenin lehine çevirmenin önemine dikkati çeken Scholz, birçok kişinin Almanya'ya gelmek istemesinin kendileri için bir şans olduğunu vurguladı.

Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri büyük şans görüyor

Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri büyük şans görüyor

Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri büyük şans görüyor

Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri
AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Almanya'yı karıştıran mektuplar! Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste aşkını ilan etmiş

Almanya'yı karıştıran mektuplar! Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste aşkını ilan etmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra Amelia Hamlin Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Marcao Balotelli Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'nın başbakan adayı Scholz, göçmenleri 'büyük şans' görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:42:46. #1.17#