Son dakika! Almanya, Fransa ve Polonya içişleri bakanları, Korczowa Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısını ziyaret etti. Üç ülkenin bakanları ziyaretin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.