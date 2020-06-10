Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'i "ilhak" hakkında uyarmak için İsrail'de
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Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'i "ilhak" hakkında uyarmak için İsrail'de

Gelen son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tel Aviv yönetimini, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı hakkında uyarmak için İsrail'e geldi.

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'i
10.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:02

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tel Aviv yönetimini, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı hakkında uyarmak için İsrail'e geldi.

Maas, ziyareti kapsamında ilk olarak İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya gelecek. İki bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Alman Bakan daha sonra Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile de ayrı ayrı görüşecek.

Görüşmelerin ana gündem maddesi, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı olacak.

Yerel basın Maas'ın İsrailli yetkililere "ilhak" planının uygulanması halinde, bunun Almanya ile İsrail arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunacağını yazdı.

Maas, İsrail ziyareti sırasında Filistinli yetkililerle de telekonferans yoluyla görüşerek "ilhak" planına ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın, İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e geçmesi bekleniyor.

Haaretz gazetesi, Maas'ın İsrail ziyaretini tamamladıktan sonra Filistin'i ziyaret etmeyi planladığını ancak Tel Aviv yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini bahane ederek buna engel olduğunu yazmıştı.

Haberde, İsrail tarafının Maas'a, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek Ramallah'a gitmesi halinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na geçmek için İsrail'e döndüğünde kendisinden iki hafta karantinada kalmasının istenilebileceği mesajını ilettiği ifade edilmişti.

Havalimanı bulunmaması ve işgal altında olması nedeniyle Filistin'i ziyaret etmek isteyenler, İsrail üzerinden ülkeye giriş yapmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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