Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Viyana'daki görüşmeler yapıcı şekilde devam ediyor"
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Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Viyana'daki görüşmeler yapıcı şekilde devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Viyana'daki görüşmeler yapıcı şekilde devam ediyor'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ve 4+1 ülkeleri ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin 'yapıcı' şekilde devam ettiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ve 4+1 ülkeleri ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin 'yapıcı' şekilde devam ettiğini açıkladı.

İran'la nükleer anlaşmanın imzacıları arasında anlaşmanın kurtarılmasına yönelik Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan müzakereler sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ile ABD arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmaya geri dönülmesi konusunda Viyana'da yapılan görüşmelerin ilk haftasındaki görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirerek, "Müzakerelerin ilk haftasındaki görüşmeler olumlu geçti. Ancak sonuç alınması kolay olmayacak. Çözüm, herkesin uzlaşmaya istekli olmasını gerektiren oldukça karmaşık sorularla dolu. Biz yoğun müzakerelerin daha başındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) diplomatı Enrique Mora da müzakereleri "yapıcı ve sonuç odaklı" olarak nitelendirdi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'daki uzmanların ve üst düzey diplomatların "başlangıçta memnuniyetle ilerleme kaydettiklerini" belirtti.

ABD 2015'te anlaşmaya ilk imza atan ülke olmasına rağmen, eski Başkan Donald Trump ülkeyi 2018'de anlaşmadan çekti. ABD, Trump döneminde İran'a karşı "azami baskı" politikasını sürdürerek İran ekonomisini yaptırımlarla hedef almıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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