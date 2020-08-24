Son dakika! Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA