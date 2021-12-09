Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır"

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock:
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve gelişinin ertesi günü gittiği NATO'da, yeni Alman hükümeti için Avrupa'nın güvenliğinde ittifakın "vazgeçilmez" olduğu mesajını verdi.

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve gelişinin ertesi günü gittiği NATO'da, yeni Alman hükümeti için Avrupa'nın güvenliğinde ittifakın "vazgeçilmez" olduğu mesajını verdi.

Baerbock, dün göreve başlamasının ardından ziyaret ettiği Brüksel'deki NATO karargahında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Baerbock, "Bizim için NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır." dedi.

Baerbock, transatlantik ittifakı her alanda güçlendirmek istediklerini belirterek, "Zorlu zamanlardan geçiyoruz. Ukrayna sınırı yakınındaki Rus askeri gelişimi, hem Ukrayna bakımından hem de Avrupa'nın güvenliği bakımından bizi endişelendirmeli." diye konuştu.

Letonya'da geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya verilen "Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumun ciddi sonuçları olur" mesajını hatırlatan Baerbock, yeni Alman hükümetinin bu taahhüde sahip çıktığını vurguladı.

Baerbock, gerginliğe rağmen NATO ile Rusya arasında diyalog kurulmasını desteklediklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık göstermesinin güçlü karşılık bulacağı, Rusya için ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracağı uyarısını yineledi. Stoltenberg, Rusya ile NATO-Rusya Konseyi kapsamında diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Almanya'nın NATO'ya çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Stoltenberg, yeni Alman hükümetinin "NATO'yu Almanya'nın güvenliğinde vazgeçilmez dayanak" olarak görmesini takdirle karşıladığını söyledi.

Stoltenberg, iklim değişikliği, Çin, NATO-AB iş birliği gibi konularda yeni Alman hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirmek için Almanya'nın katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

 Son dakika haberi! Almanya'da sahte aşı sertifikası düzenleten babanın aile fertlerini öldürdüğü ortaya çıktı

Son dakika haberi! Almanya'da sahte aşı sertifikası düzenleten babanın aile fertlerini öldürdüğü ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title