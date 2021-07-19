Almanya'daki polis şiddeti George Floyd'u akıllara getirdi
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Almanya'daki polis şiddeti George Floyd'u akıllara getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın Göttingen kentinde polis bir kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

Almanya'nın Göttingen kentinde polis bir kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 4 polisin yere yatırarak gözaltına almaya çalıştığı 28 yaşındaki şahsı dakikalarca yumruklaması ve şiddet uygulaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Almanya'nın Göttingen kentinde polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı şahıs, akıllara polisin gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u getirdi. 4 polisin yere yatırarak dakikalarca gözaltına almaya çalıştığı 28 yaşındaki şahsı yumruklaması ve şiddet uygulaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Şahsın polisin yumruklaması sonucu yüzünden yaralandığı aktarıldı.

Göttingen polisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın elinde bıçak olduğu için vatandaşlar tarafından ihbar edildiği ve şahsın olay yerine gelen ekibe saldırması nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı. Şahsın bir polisi memurunu da yaraladığı belirtilen açıklamada, yerde yatan kişiye yumruk atan polis hakkında görevdeyken adam yaralamadan soruşturma açıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin polislere ait vücut kamerası görüntülerinin inceleneceği ifade edildi. - KÖLN

Almanya'daki polis şiddeti George Floyd'u akıllara getirdi
Almanya'daki polis şiddeti George Floyd'u akıllara getirdi
Almanya'daki polis şiddeti George Floyd'u akıllara getirdi
Almanya'daki polis şiddeti George Floyd'u akıllara getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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