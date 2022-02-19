Son dakika: Almanya'da "Zeynep" adı verilen kasırgada 3 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: Almanya'da "Zeynep" adı verilen kasırgada 3 kişi öldü

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
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Son dakika: Almanya'da

Son dakika haberler... Almanya'da "Zeynep" adı verilen kasırga, ülkeyi etkisi altına alırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da "Zeynep" adı verilen kasırga, ülkeyi etkisi altına alırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Saatteki hızı yer yer 170 kilometreyi bulan kasırga, 3 kişinin ölümüne ve ciddi hasara neden oldu.

Şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi, tren seferleri iptal edildi ve bazı evlerin çatılarında ağır hasar meydana geldi.

Çok sayıda araç, üzerlerine devrilen ağaçlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Baltık Denizi'nde Fehmarn Adası'nı ana karaya bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Kasırga, Kuzey Denizi adası Wangerooge'de, 1 kilometre uzunluğundaki plajın kumunun yüzde 90'ını yok etti.

Alman Meteoroloji Dairesi, Zeynep kasırgasının Baltık Devletleri üzerinden Rusya'ya yöneleceğini, Almanya'daki etkisinin bugünden itibaren yavaşlayarak azalacağını duyurdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Almanya, Güncel, Haberler

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