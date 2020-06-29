Son dakika! Almanya'da Türk anne ve 5 yaşındaki oğlu Ren nehrinde boğuldu Son dakika haberine göre Almanya'nın Trebur kasabasında 30 yaşındaki Türk anne ve 5 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Almanya'nın Trebur kasabasında 30 yaşındaki Türk anne ve 5 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hessen eyaleti Grosss Gerau kenti yakınlarında yer alan Trebur kasabasında 5 yaşındaki Mehmet E., Ren nehrine düştü. Mehmet E.'nin çırpındığını gören 30 yaşındaki anne Gülhan E. de nehre atladı. Güney Hessen polisi yaptığı açıklamada, Cumartesi yerel saatle 20.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve görgü tanıklarından aldıkları ilk ifadelere göre Ren nehrine düşen ve yüzme bilmeyen 5 yaşındaki Mehmet E.'nin boğulmakta olduğunu belirtti.

Türk anne ve oğlu boğularak hayatını kaybetti

Açıklamada Mehmet E.'nin annesinin suya atladığını ve 13 yaşındaki kız kardeşinin olaya müdahale ettiğini ifade eden polis, 30 yaşındaki anne Gülhan E. ve oğlu Mehmet E.'nin boğulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekibinin müdahalesi ile anne ve oğlunun sudan çıkarıldığı, ancak yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları, 5 yaşındaki Mehmet'in suya kapıldığı yerde akıntının çok yüksek olduğunu, çocuğun suya kapıldığını gören annenin oğlunun kurtarmak için suya atladığını ve kendisinin de akıntıya kapıldığını belirtti. Alman Can Kurtarma Derneği (DLRG), Ren nehrinde aşırı ters akıntılar ve sahile yakın kayalıklarda girdaplar olduğunu ifade ederek yasak bölgelerde nehre girilmemesini istedi. Birkaç hafta önce de aynı bölgede baba ve bir kız çocuğunun boğulduğu hatırlatıldı. - FRANKFURT

Kaynak: İHA