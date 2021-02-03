Son dakika! Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı
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Son dakika! Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

03.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:42
Son dakika! Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Dresden kentinde bir caminin duvarı, PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca sloganlar yazılarak örgüt renkleriyle boyandı.

Almanya'nın Dresden kentinde bir caminin duvarı, PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca sloganlar yazılarak örgüt renkleriyle boyandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisine gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan boyalı saldırı sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilip önce cami yönetimine haber verildi, ardından olay polise intikal ettirildi.

Hühndorfer Caddesi üzerinde bulunan ve aynı anda 300 kişinin ibadet edebildiği camide incelemede bulunan polis tutanak tutarak soruşturma başlattı.

DİTİB Dresden Fatih Camisine 2016 yılında bombalı saldırı yapılmış, saldırgan olduğu tespit edilen Nino K'ya 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Camiye geçen yıl düzenlenen saldırıda ise camları kırılmış ve maddi zarar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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