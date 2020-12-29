Son Dakika | Almanya'da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 852 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 852 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 978'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 892 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 726'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 5 bin 597 hastadan 3 bin 17'si solunum cihazına bağlı bulunuyor.

Bu arada, ülkede dün itibariyle 41 bin 962 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Almanya'da şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık'ta kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ