Son dakika... Almanya'da son 24 saatte 556 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika... Almanya'da son 24 saatte 556 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

12.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:22
Son dakika... Almanya'da son 24 saatte 556 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 556 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 556 kişi yaşamını yitirdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 556 artarak 64 bin 191'e çıktı.

Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türklerin sayısı ise 1556 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 milyon 557 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 254 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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