Son dakika: Almanya'da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika: Almanya'da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

17.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:12
Son dakika: Almanya'da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 249 kişi öldü.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 249 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 435 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 764'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı 249 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 73 bin 905'e çıktı.

Almanya'da dün 83,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 86,2'ye yükseldi.

17 Şubat'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 57 olarak tespit edilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100'ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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