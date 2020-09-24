Son dakika... Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika... Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi

24.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:33
Son dakika... Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberleri... Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 143 arttığı bildirildi.

Açıklamada, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının 278 bin 70'e yükseldiği ve Kovid-19 nedeniyle 9 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lizbon ve Dublin riskli bölge ilan edildi

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Danimarka, Portekiz, İrlanda ve Slovenya'nın bazı bölgelerini "riskli bölgeler" kapsamına aldı. Bu kapsamda, Portekiz'in başkenti Lizbon ile İrlanda'nın başkenti Dublin de riskli bölgeler arasında yer aldı.

Daha önce de Avusturya'nın başkenti Viyana, Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Hollanda ve Fransa'nın bazı bölgeleri, "riskli bölgeler" listesine dahil etmişti.

Riskli bölgelerden dönenler test yaptırmamaları veya negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.

Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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