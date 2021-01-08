Son dakika! Almanya'da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika! Almanya'da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

08.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:19
Son dakika! Almanya'da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1188 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1188 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 bin 847 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887'e yükseldi.

Son 24 saatte 1188 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 38 bin 795'e çıktı.

1188, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı" oldu.

Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı 1129 ile 30 Aralık'ta kaydedilmişti.

Almanya'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 491 olduğu, bunlardan 3 bin 99'unun entübe edildiği bildirildi.

Ülkede 417 bin kişiye korona aşısının ilk dozunun uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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