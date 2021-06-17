Son Dakika | Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Gelen son dakika haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kişi ve saldırganın Türk olduğu bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kişi ve saldırganın Türk olduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Bielefeld polisine dayandırdığı haberine göre, Espelkamp şehir merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

Çevre sakinleri yerel saatle 11.15 civarında 4 el silah sesi duyduklarını belirtti.

Türk olan eski eşi ve eşinin erkek kardeşini öldürdüğü belirtilen 52 yaşındaki zanlının da Türk olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganın, polis tarafından oluşturulan özel ekiple yakalandığını açıkladı.

Yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı ve Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin, evin önünde, diğerinin ise evin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ara sokakta cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek