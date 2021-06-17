Son dakika! Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü
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Son dakika! Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika! Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin evin önünde, diğerinin ise evin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ara sokakta cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Kaçan saldırganı yakalamak için polisin özel ekip kurduğu belirtilerek, bazı caddelerin ve şehir merkezinin kordon altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın silahlı olabileceği ifade edildi.

Öte yandan yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı şehirde çevre sakinlerinin güvende olduğu vurgulanarak, halktan paniğe kapılmamaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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