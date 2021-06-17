Son dakika! Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 2 kişinin öldüğü bildirildi.