Son Dakika | Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Son Dakika | Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti

Son dakika habere göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 657 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 180'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 228 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 440'a çıktı.

Almanya'da üçüncü Kovid-19 dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 11 Mart'ta 14 bin 356 olarak açıklanan yeni vaka sayısı, 18 Mart'ta da 17 bin 504 olarak kayda geçmişti.

Dün 108,1 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 113,3'e yükseldi. 11 Mart'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 69 olarak tespit edilmişti

Almanya'da haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:47:32. #1.15#
title