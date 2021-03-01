Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı
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Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı

01.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Aralık ayı ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Aralık ayı ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı
Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı
Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı
Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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