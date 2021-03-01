Son dakika: Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor - Kuaförler yeniden açıldı
01.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Aralık ayı ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yeniden kapılarını müşterilerine açtı.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Aralık ayı ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yeniden kapılarını müşterilerine açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş