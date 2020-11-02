Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor

02.11.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:48
Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor

Son dakika haberine göre Koronavirüsün tekrar tırmanışa geçtiği Avrupa ülkelerinde yeni tedbirler art arda yeni yasakları da beraberinde getiriyor.

Koronavirüsün tekrar tırmanışa geçtiği Avrupa ülkelerinde yeni tedbirler art arda yeni yasakları da beraberinde getiriyor. Koronavirüsün yeni merkez üssü haline gelen Fransa'dan sonra Çekya, İngiltere, Avusturya'dan sonra Almanya da salgına alınan tebdirler bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Son dönemlerde tırmanışla salgının merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinde peş peşe yasaklar geliyor. Fransa, Çekya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri karantina uygulaması başlatırken, Almanya ikinci dalga koronavirüs tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya başlıyor. 

EĞLENCE MEKANLARI BİR AY KAPALI KALACAK

Almanya'da alınan tedbirlerer arasında bar, kafe, sinema, eğlence yerleri ve spor salonları kapalı olurken, okullar, berber, kuaför ve marketler açık kalacak. Restoranlar ise sadece 'paket servisi yapacak. Süper marketler ise, metrekare büyüklüğüne göre içeriye müşteri  alabilecek.  Sinema, tiyatro, operalar, spor salonları, yüzme havuzları ve eğlence yerleri gibi benzer tüm işletmeler bir ay boyunca kapalı kalacak.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI ÜÇ KATINA ULAŞTI

Almanya Sağlık Bakanı Jahn Spahn basına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrolden çıkmaması için ülke çapında katı kurallara geçiş yaptıklarını, bu aydan itibaren yürürlüğe giren bu kısıtlamaların koronavirüsün yayılmasını önemli ölçüde yavaşlatabileceğini açıkladı. Spahn, Almanya'da yoğun bakım altındaki koronavirüs hasta sayısının son iki ayda artarak üç katına çıktığını da vurguladı. Bakan Spahn, okulların ve anaokulların açık kalacağının belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: İngiltere'de Perşembe günü ulusal çapta başlayacak sokağa çıkma kısıtlamaları gerekirse 2 Aralık'ta uzatılacak
Koronavirüs: İngiltere'de Perşembe günü ulusal çapta başlayacak sokağa çıkma kısıtlamaları gerekirse 2 Aralık'ta uzatılacak
Koronavirüs: Hollanda'da yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları helikopterle Almanya'ya naklediliyor
Koronavirüs: Hollanda'da yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları helikopterle Almanya'ya naklediliyor
Son Dakika: Ateşkesin başladığı saatten itibaren Ermenistan, Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla saldırı düzenledi
Son Dakika: Ateşkesin başladığı saatten itibaren Ermenistan, Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla saldırı düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Demir Aleyna Tilki Eser Yenenler Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Burak Yılmaz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 10:13:11. #1.15#
title