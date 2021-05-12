Son dakika: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor
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Son dakika: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor

Son dakika: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kızımın gittiği her gün için çok üzgünüm. Kızıma buradan sesleniyorum. Kızım, yeter artık. Annene bu kadar acı çektiriyorsun. Azıcık da bir düşüncen ve vicdanın yok mu? Nasıl bir insana büründün. Nasıl bir insana seni çevirdiler ki sen azıcık olsun anneni düşünmüyorsun. Yazık, günah. Seni yetiştiren benim. Nasıl olur da bana çekmezsin de başkalarının aklıyla hareket edersin. Yazıklar olsun. Biz seni bu kadar çok seviyor ve bu kadar özlüyorken, sen sanki yer yarıldı içine girdin." ifadelerini kullandı.

Kızının başkalarının aklıyla hareket etmesinin kendisini üzdüğünü vurgulayan Maide T, bir Ramazan Bayramını daha kızı yanında olmadan geçireceğini söyledi.

Maide T, kızına evine dönmesi için çağrıda bulunarak "Bir bayram daha sensiz geçiyor. Çok büyük bir acı. Büyük bir boşluk. Çok üzülüyorum. Sensiz geçirdiğim bayramlar, sensiz geçirdiğim özel günler beni çok derinden yaralıyor. Bir an önce evine dön lütfen." ediye konuştu.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinli çocukların annelerinin acılarını paylaştığını da söyleyen Maide T, "Onların acılarını ben de hissediyorum. Bir anne olarak onlarla en iyi empati kuran annelerden biri de benim." dedi.

Maide T ve beraberindeki grup, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak, kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T. Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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