Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp
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Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya fabrikalarının bulunduğu bir sanayi bölgesinde patlama meydana geldi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya fabrikalarının bulunduğu bir sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman bulutuyla kaplanırken, 5 çalışanın ise kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer'in de fabrikasının bulunduğu sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman bulutlarıyla kaplandı. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, patlamanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları ve kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Kimya tesisindeki operatörler, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Kimya tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle çok sayıda çalışanın yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu, 5 işçinin ise kayıp olduğunu belirtti. Polis, bölgeye giden oto yollara giriş çıkışları kapattı. - BERLİN

Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp
Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp
Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp
Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp
Son dakika 3. sayfa: Almanya'da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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