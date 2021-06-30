Son Dakika | Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmanın ivme kazanmasıyla haziranda azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmanın ivme kazanmasıyla haziranda azaldı

Son Dakika | Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmanın ivme kazanmasıyla haziranda azaldı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Almanya'da işsiz sayısı, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla haziranda 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine geriledi.

Almanya'da işsiz sayısı, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla haziranda 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, haziranda geçen aya kıyasla 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti haziranda 20 bin azalması yönündeydi.

Veriler ülkede işsizlik oranının haziran ayında yüzde 5,9 düzeyinde sabit kaldığını gösterdi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsiz sayısının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Şirketler kısa süreli çalışmayı azaltıyor ve yeniden yeni personel arıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı.
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmanın ivme kazanmasıyla haziranda azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:54:39. #1.15#

title