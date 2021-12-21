Son dakika... Almanya'da bakanın evinin önünde gösteri yapma çağrısında bulunan kişinin evi arandı - Haberler
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Son dakika... Almanya'da bakanın evinin önünde gösteri yapma çağrısında bulunan kişinin evi arandı

Son dakika... Almanya'da bakanın evinin önünde gösteri yapma çağrısında bulunan kişinin evi arandı
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Almanya'da sosyal medya üzerinden Thüringen eyaletinin İçişleri Bakanı Georg Maier'in özel konutunun önünde gösteri yapma çağrısında bulunan bir kişinin evi polis tarafından arandı.

Almanya'da sosyal medya üzerinden Thüringen eyaletinin İçişleri Bakanı Georg Maier'in özel konutunun önünde gösteri yapma çağrısında bulunan bir kişinin evi polis tarafından arandı.

Thüringen polisi, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan bir kişinin bugün Bakan Maier'in evinin önünde gösteri düzenleme çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu kişi ayrıca Maier'e hakaret etti.

Erfurt Savcılığının talebiyle Erfurt Mahkemesinin 38 yaşındaki kişinin evinin aranmasına ilişkin karar alındı. Eyalet Kriminal Dairesi de soruşturmayı üstlendiği ve şüphelinin evinde aramalar gerçekleştirildi.

Açıklamada, şüphelinin alenen suç işlemeye çağrıda bulunmak ve siyasetçiye hakaret etmekle suçlandığı kaydedildi.

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AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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