Son Dakika | Almanya'da askeri konvoydaki kazada iki asker öldü
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Son Dakika | Almanya'da askeri konvoydaki kazada iki asker öldü

Son Dakika | Almanya'da askeri konvoydaki kazada iki asker öldü
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'da askeri bir konvoyda meydana gelen kazada iki Alman askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'da askeri bir konvoyda meydana gelen kazada iki Alman askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, A2 otoyolunun Dreieck Werder mevkisinde 27 araçtan oluşan askeri konvoyun kaza yaptığı belirtildi.

Kazanın Magdeburg istikametine doğru yol alan konvoyu sollayan bir kamyonun aniden sağ şeride girmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Kamyonun, "Unimog" tipi askeri araca çarpması sonucu iki Alman askerinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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