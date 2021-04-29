Son dakika... Almanya'da 4 engelli, bakıcıları tarafından öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Potsdam kentinde yer alan zihinsel ve fiziksel engellilerin bakıldığı Oberlinklinik sağlık kurumunda 4 engelli kişiyi öldüren ve 1 engelliyi ağır yaralayan 51 yaşındaki kadın bakıcı, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

Almanya'nın Potsdam kentinde yer alan zihinsel ve fiziksel engellilerin bakıldığı Oberlinklinik sağlık kurumunda 4 engelli kişiyi öldüren ve 1 engelliyi ağır yaralayan 51 yaşındaki kadın bakıcı, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

Almanya'nın Potsdam kentinde yer alan zihinsel ve fiziksel engellilerin bakıldığı Oberlinklinik sağlık kurumunda yaşanan cinayet, yetkilileri harekete geçirdi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, sağlık kurumunda 51 yaşındaki kadın bir bakıcının 4 engelliyi öldürdüğü ve 1 engelli kişiyi ise ağır yaraladığı ifade edildi. Polis, kadın bakıcının gözaltına alındığını kaydetti. Olaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde, öldürülen engellilerin vücutlarında fiziksel darp izi bulunduğu ve kliniğin odalarında kaldığı tespit edildi. Olayın kasıtlı cinayet kapsamına soruşturulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı, cinayet masasının devraldığını ve adli tıp teknisyenlerinin olay yerinde ve hayatını kaybedenler üzerinde detaylı incelemelere başladığını ifade eden polis, 51 yaşındaki zanlının neden böyle bir cinayet işlediğinin ise henüz bilinmediğini kaydetti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı