Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Almanya'da trafik kontrolü yapan 2 polisin vurularak öldürülmesi olayında aranan 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Almanya'da trafik kontrolü yapan 2 polisin vurularak öldürülmesi olayında aranan 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaiserslautern polisi, Alman medyasına şüphelilerin yakalandığını doğruladı.

Polis, şüphelilerin diğer başka suç ortağı ya da ortaklarının bulunup bulunmadığı konusunda açıklama yapmazken, bölgede alınan önlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Alman medyası, yakalanan şüphelilerden birisinin Andreas Johannes Schmitt olduğunu, diğerinin isminin henüz bilinmediğini yazdı.

Olay

Almanya'nın güneybatısında bulunan Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Kusel beldesinde trafik kontrolü yapan biri kadın 2 polis vurularak öldürülmüştü.

Kaiserslautern Emniyetince Twitter'dan yapılan açıklamada, olayın Mayweilerhof ile Ulmet arasındaki kara yolunda saat 04.20 sıralarında gerçekleştiği ifade edilmişti.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Kaiserslautern, Almanya, Polis, Alman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title