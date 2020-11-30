Son dakika haberi | Almanya'da 1 aydır korona tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune taburcu edildi
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Son dakika haberi | Almanya'da 1 aydır korona tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune taburcu edildi

30.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:00
Son dakika haberi | Almanya'da 1 aydır korona tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune taburcu edildi

Son dakika gündem haberi... Almanya'da 28 Ekim'den bu yana korona virüs tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Almanya'da 28 Ekim'den bu yana korona virüs tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ekim tarihinden bu yana Almanya'da korona virüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un taburcu edildiği bildirildi. Yaklaşık 1 aydır Almanya'da tedavi gören Tebboune'un yakın zamanda evine döneceği aktarıldı.

Tebboune, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine 24 Ekim'de karantinaya alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı açıklanmamış ancak Tebboune, 28 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada, Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyurulmuştu.

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(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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