Son Dakika! Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'de Ekonomik Refah Görmek İstiyoruz

Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı. Hükümet sözcüsünün ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de bir açıklama geldi. Merkel, Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.

"TÜRKİYE'DE EKONOMİK REFAH GÖRMEK İSTİYORUZ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin faydasına olmayacağını söyleyen Merkel, "Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyoruz" dedi. Merkel, Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemli olduğunu söyledi.