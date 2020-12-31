Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel: "Kovid-19 ile mücadele yüzyılın görevi"
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Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel: "Kovid-19 ile mücadele yüzyılın görevi"

31.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:55

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu söyledi.

Merkel bu akşam televizyondan yayınlanacak yeni yıl konuşmasında salgının birçok insanı endişelendiren tarihi bir kriz olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını ile mücadele bizim için yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevidir." dedi.

Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel: 'Kovid-19 ile mücadele yüzyılın görevi'
Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel: 'Kovid-19 ile mücadele yüzyılın görevi'
Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel: 'Kovid-19 ile mücadele yüzyılın görevi'
Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel: 'Kovid-19 ile mücadele yüzyılın görevi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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